Server groot kinderpornoplatform KidFlix stond in Nederland

ZOETERMEER (ANP) - De Nederlandse politie heeft de server van het kinderpornografische darkwebplatform KidFlix offline gehaald. Deze server, met daarop 72.000 video's, stond in Nederland. De actie was onderdeel van een grote politieoperatie onder leiding van de Duitse autoriteiten, waaraan 38 landen hebben meegewerkt.

In Nederland zijn dertien verdachten geïdentificeerd, maar er is nog niemand aangehouden. Bij vijf van hen is huiszoeking gedaan. Daarbij zijn gegevensdragers in beslag genomen. Bestudering daarvan kan leiden tot arrestatie van deze vijf, aldus de politie. De andere acht hebben een waarschuwingsgesprek gehad met een wijkagent.

Op het platform KidFlix werden tegen betaling video's aangeboden waarop te zien is hoe kinderen seksueel worden misbruikt. Er waren wereldwijd 1,8 miljoen gebruikers. Zij konden zelf ook video's uploaden.