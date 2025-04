Slowakije wil 350 beren doodschieten om mensen te beschermen

BRATISLAVA (ANP/AFP) - Slowakije heeft toestemming gegeven om 350 beren te doden, omdat ze een bedreiging zouden vormen voor mensen. Aanleiding was een aantal berenaanvallen in het land, waaronder een voorval afgelopen zondag. De regering van minister-president Robert Fico heeft in grote delen van het land de noodtoestand uitgeroepen vanwege de "ongewenste" beren.

"Dit kan geen land zijn waarin mensen bang zijn om naar het bos te gaan", zei Fico. Zijn regering zegt dat het land groot genoeg is voor ongeveer 800 dieren, terwijl er nu ongeveer 1300 leven.

Volgens Europese regels mogen beren alleen gedood worden als ze mensen aanvallen of spullen beschadigen. Activisten zeggen dat het besluit van de Slowaakse regering in strijd is met internationale afspraken. Er zouden bovendien betere methoden zijn om aanvallen te voorkomen, zoals voorlichting.