Serviër krijgt 20 jaar celstraf voor schietpartij met negen doden

BELGRADO (ANP/AFP/RTR) - Een 21-jarige man is in Servië veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf voor een schietpartij in en rond het dorp Dubona. Door het geweld op 4 mei 2023 vielen negen doden en twaalf gewonden.

De man kreeg de maximale straf van twintig jaar opgelegd in een versneld proces, omdat hij ten tijde van de schietpartij jonger dan 21 was. Dit wekte woede bij de families van de slachtoffers. Als hij ouder was geweest, had hij levenslang kunnen krijgen.

De vader van de schutter is eveneens veroordeeld tot twintig jaar celstraf, maar dan voor illegaal wapenbezit. De openbaar aanklager beschuldigde hem ervan "de voorwaarden voor het misdrijf te hebben geschapen" door het wapen aan te schaffen dat bij het bloedbad werd gebruikt, evenals andere vuurwapens die in hun huis werden aangetroffen.

De schietpartij kwam een dag na een andere grote schietpartij in Servië. Die vond plaats op een school in de hoofdstad Belgrado. Een 13-jarige jongen schoot daar negen scholieren en een beveiliger dood. De twee schietpartijen schokten het land.