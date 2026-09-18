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SGP-raadslid vindt verloop azc-protest Opheusden onacceptabel

Samenleving
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 9:43
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OPHEUSDEN (ANP) - Fractievoorzitter Rob Scheurwater van de lokale SGP vindt het verloop van het protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in de gemeente Neder-Betuwe "onacceptabel." Daarbij ontstond in de loop van de avond in Opheusden, waar het gemeentehuis staat, een grimmige sfeer waarbij met zwaar vuurwerk werd gegooid.
"Het was een indrukwekkende avond, waarbij veel mensen op de been waren", aldus Scheurwater tegen het ANP. Binnen werd er rustig gesproken over mogelijke opvang van asielzoekers in de Gelderse gemeente. "Buiten hadden hulpverleners zoals de politie het een stuk zwaarder." Er werd hard geschreeuwd en op de ramen gebonkt. Ook werd de politie bekogeld. Daarom werd besloten de Mobiele Eenheid in te zetten. Later op de avond keerde de rust terug en konden de raadsleden het gemeentehuis veilig verlaten.
De SGP-fractievoorzitter geeft aan de zorgen van mensen "begrijpelijk" te vinden, maar hij wil vooral het gesprek voeren. Er is volgens Scheurwater zorg en aandacht voor de verschillende standpunten.
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