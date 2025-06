SGP Vlissingen draagt vrouw voor als kandidaat voor Tweede Kamer

VLISSINGEN (ANP) - De SGP in Vlissingen draagt Lilian Janse voor als kandidaat voor de Tweede Kamer. Zij is sinds 2014 als eerste vrouw actief voor de SGP in Vlissingen. De Vlissingse tak van de conservatief-christelijke partij is ervan overtuigd dat Janse "ook op landelijk niveau van waarde kan zijn" voor de SGP.

Vorige maand stemde een grote meerderheid van SGP-afgevaardigden tegen een plan om in het beginselreglement vast te leggen dat vrouwen in de partij welkom zijn in bestuurlijke functies. In 2010 oordeelde de Hoge Raad dat de SGP vrouwen niet langer mocht uitsluiten van de kieslijsten. Drie jaar later werd het reglement zo aangepast dat vrouwen politiek actief mochten worden voor de partij, maar in het beginselreglement bleef staan dat vrouwen die dat doen in strijd met hun roeping handelen.

Toch verwacht de afdeling Vlissingen dat het hoofdbestuur de voordracht zal "respecteren" en dat Janse op de kandidatenlijst terechtkomt.