Shell en Eneco negeerden advies vogels te beschermen bij windpark

DEN HAAG (ANP) - Shell en Eneco hebben afgelopen najaar meerdere adviezen genegeerd om vogels te beschermen door windturbines op zee enkele uren stil te zetten. De bedrijven wilden hun windpark maximaal 15 uur stilzetten, terwijl de minister van Klimaat en Groene Groei adviezen heeft afgegeven om ze dat seizoen in totaal 36 uur te laten stilstaan.

Het gaat om het windpark van Crosswind, waar Shell en Eneco eigenaren van zijn. De 69 turbines, goed voor maximaal 759 megawatt, staan zo'n 20 kilometer voor de kust bij Egmond aan Zee.

Windenergiebedrijf Ørsted en consortium Blauwwind wilden hun windparken op de Noordzee maximaal 30 uur stilzetten. Alleen energiebedrijf Vattenfall heeft alle adviezen opgevolgd. Een woordvoerder van het ministerie van Klimaat en Groene Groei, dat maandag is opgegaan in het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, meldde dit in antwoord op vragen van het ANP.

Trekvogels

In het najaar vliegen veel zangvogels over de Noordzee naar plekken waar de winter zachter is, en in het voorjaar komen ze weer terug. Omdat ze wachten op goede weersomstandigheden, vliegen de vogels vaak met grote aantallen tegelijkertijd. De bedoeling is dat windturbines op de Noordzee tijdens deze nachtelijke 'piekuren' zo goed als stilstaan om te voorkomen dat vogels tegen de wieken botsen.

Als alle windturbines op de Noordzee plotseling zouden worden stopgezet, zou dat tot stroomuitval kunnen leiden. De stopmomenten worden daarom gebaseerd op voorspellingen, ongeveer twee dagen van tevoren. Of de uren met veel zangvogels afgelopen najaar goed zijn voorspeld, is nog niet bekend.

Afspraken

Een woordvoerder van Shell schrijft dat het idee om windturbines maximaal 15 uur per seizoen stil te zetten is meegenomen "in de businesscase van CrossWind". Op de vraag waar dit aantal uren op is gebaseerd, gaat ze verder niet in. "Wij houden ons aan de afspraken binnen het kader van de vrijwillige regeling."

Eind januari heeft toenmalig klimaatminister Sophie Hermans (VVD) de regels aangepast. De adviezen om windmolens stil te zetten, zijn toen bindende besluiten geworden. De windturbines moeten vanaf nu maximaal 60 uur per jaar stilstaan.