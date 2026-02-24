Premier Jetten hoopt op olympische toppers van de toekomst

DEN HAAG (ANP) - Premier Rob Jetten hoopt dat jonge mensen meer gaan sporten en bewegen. "Dan zijn dat misschien de olympische toppers van de toekomst", zei Jetten voor de huldiging van de olympische medaillewinnaars in Den Haag.

"We hebben in het coalitieakkoord extra geld uitgetrokken om sporten en bewegen de komende jaren extra te ondersteunen, zoveel mogelijk ook van onderop", zei de nieuwe premier. "Want hoe meer jonge mensen we aan het sporten en bewegen krijgen, des te meer zijn dat misschien de olympische toppers van de toekomst."

"De minister van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat binnenkort bepalen hoe het extra geld wordt ingezet en we gaan natuurlijk met NOC*NSF in gesprek over hoe we de komende jaren niet alleen de olympische, maar ook de paralympische sport kunnen steunen", aldus Jetten.