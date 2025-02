Polsstokhoogspringer Duplantis verbreekt eigen wereldrecord

CLERMONT-FERRAND (ANP/AFP) - De Zweed Armand Duplantis heeft zijn eigen wereldrecord polsstokhoogspringen opnieuw verbeterd. Hij sprong vrijdag 1 centimeter hoger dan zijn vorige beste prestatie: 6,27 meter.

Duplantis zette het nieuwe record bij indoorwedstrijden in de Franse stad Clermont-Ferrand. In Polen sprong hij in augustus nog 6,26 meter. Bij de Spelen in Parijs vorige zomer veroverde hij de olympische titel, toen nog met een hoogte van 6,25 meter.

"Ik kwam hier met het doel om het te doen", zei Duplantis vrijdag na afloop van de sprong. "De aanloop was goed. Ik heb het gewoon gedaan." Hij is van plan om het record "centimeter voor centimeter" te verbeteren.

De 25-jarige Zweed is sinds 2020 de beste polsstokhoogspringer ter wereld. Hij sprong toen 6,17 meter en verbrak het record van Renaud Lavillenie (6,16 meter). Duplantis heeft het wereldrecord elf keer verbeterd. In 1985 werd voor het eerst over de 6 meter gesprongen.