Shows Hans Klok in Dordrecht kunnen na uitspraak rechter doorgaan

DORDRECHT (ANP) - De circusshows van illusionist Hans Klok in Dordrecht gaan komende week gewoon door. Dat liet het management van Klok dinsdag weten. De organisator van de shows was naar de rechter gestapt omdat de gemeente Dordrecht weigerde een vergunning te verlenen voor de voorstellingen.

Een van de discussiepunten was de verankering van de circustent. De gemeente wilde niet dat er ankers zouden worden geslagen in het asfalt op het terrein, omdat dit vorig jaar is vernieuwd. De organisatie droeg als alternatief voor om de tent aan betonblokken vast te maken. De rechter oordeelde dat de shows hoe dan ook kunnen doorgaan. Als de oplossing met betonblokken niet voldoet, mogen er alsnog nieuwe ankerpunten worden gemaakt.

Hans Klok reageerde verheugd op de uitspraak. "Ik ben ontzettend blij dat dit nu is opgelost en ik kan niet wachten om eindelijk in Dordrecht te spelen. Samen met mijn vrienden ga ik het publiek een show vol illusies, humor en verwondering bezorgen." Zaterdag is de eerste show.