Sint-Maartenlopers wordt paraplu en winterjas geadviseerd

HOUTEN (ANP) - Vooral in de kustprovincies kunnen maandagavond lokaal buien vallen. Weerbureau Weeronline adviseert Sint-Maartenlopers, die dan langs de deuren gaan om snoep te verzamelen, een paraplu mee te nemen. Het wordt rond de 9 graden.

De dag begint met een gemiddelde temperatuur tussen de 11 en 13 graden en vooral in de kustprovincies kan het stevig gaan waaien. Dat in combinatie met kortdurende buien, maakt dat de gevoelstemperatuur wat lager komt te liggen en ook een warme (winter)jas geen overbodige luxe is.

Maandag vormt volgens Weeronline het omslagpunt van het rustige, en overwegend droge herfstweer van de afgelopen periode. Het koudst tijdens Sint-Maarten was het in 2016, toen het kwik in De Bilt op 11 november -2,7 graden aangaf. De warmste Sint-Maarten was in 1971, toen het 14 à 15 graden werd.