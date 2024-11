Chinese president Xi kondigt nieuw hoofdstuk met Indonesië aan

BEIJING (ANP/AFP) - De Chinese president Xi Jinping heeft een "nieuw hoofdstuk" aangekondigd in de relatie met Indonesië. Dat deed hij tijdens het bezoek van de nieuwe Indonesische president Prabowo Subianto aan Beijing. Het was het eerste buitenlandse bezoek van Prabowo sinds hij eind oktober aantrad.

Xi zei dat hij samen met Indonesië "als grote ontwikkelingslanden wil streven naar resultaten waar beide landen profijt van hebben". Prabowo had het over de toewijding van Indonesië om met China te werken aan "welvaart, vrede en stabiliteit in heel Azië".

Indonesië en China hebben grote wederzijdse economische belangen. Maar er is ook spanning tussen de twee landen door claims in de Zuid-Chinese Zee. De voorbije weken waren er weer confrontaties tussen Chinese en Indonesische boten.