Huizenkoper kan zich nóg dieper in de schulden steken door rentedaling; deze rentevaste periode is het populairst

Nu de hypotheekrente steeds verder daalt, kunnen huizenkopers ineens een stuk meer lenen. Er is daarbij een verschuiving gaande naar een langere rentevaste periode; de 10 jaar vast is terug van weggeweest en is opnieuw de favoriet onder kopers.

In het afgelopen jaar daalde de hypotheekrente met maar liefst een vol procentpunt. Voor een hypotheek met een looptijd van tien jaar en Nationale Hypotheek Garantie (NHG) ligt de rente nu rond de 3,55 procent, volgens het laatste rapport van Van Bruggen Adviesgroep. Een jaar geleden stond diezelfde rente nog op 4,51 procent.

Meer leenruimte

Door deze rentedaling krijgen tweeverdieners met een modaal inkomen de ruimte om zo’n €18.000 meer te lenen dan vorig jaar, volgens een berekening van Independer. Maar dat betekent niet per se dat je een mooiere woning kunt kopen voor dat geld, waarschuwt hypotheekexpert Marga Lankreijer-Kos van Independer. “Door de hogere maximum-hypotheek bieden mensen ook meer voor een huis. Daarnaast stegen de lonen de afgelopen jaren fors”, zegt ze in De Telegraaf.

Van korte naar langere rentevaste periodes

Na de steile rentestijgingen van de afgelopen jaren – deels aangezwengeld door de oorlog in Oekraïne – was een korte rentevaste periode de populaire keuze, in de hoop dat de rente snel weer zou dalen. Die trend is echter gekeerd. “In onze data zien we dat het grootste deel van de kopers momenteel kiest voor een rentevaste periode van 10 jaar”, maakt Lankreijer-Kos duidelijk. “Vorig jaar ging dat nog maar om een kwart van de kopers. Nu is dat 60 procent.”

De percentages

De rentes voor verschillende looptijden liggen op dit moment vrij dicht bij elkaar. De laagste rente voor een periode van 30 jaar ligt rond de 3,87 procent, terwijl een termijn van 20 jaar gemiddeld 3,6 procent kost. De 10 jaar vast staat momenteel op 3,37 procent en voor 5 jaar betaal je 3,24 procent.