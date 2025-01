Site oorlogsarchief bijna 176.000 keer bezocht: 'hartstikke druk'

DEN HAAG (ANP) - De website van het project Oorlog voor de Rechter, waarop donderdag een register is gepubliceerd met de namen van mensen die in de Tweede Wereldoorlog werden verdacht van collaboratie, is aan het einde van de middag bijna 176.000 keer bezocht. Dat laat een woordvoerster van het Nationaal Archief weten. In totaal zochten sitebezoekers er meer dan 900.000 keer op een naam. Bijna 325.000 keer klikten ze vervolgens door op de naam van een verdachte voor meer informatie.

Op oorlogvoorderechter.nl kan iedereen sinds donderdagochtend opzoeken welke verdachten van collaboratie een dossier hebben in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR). Dit beladen oorlogsarchief bevat de dossiers van zo'n 425.000 verdachten, van wie er uiteindelijk 66.000 voor de rechter zijn verschenen. Alleen de namen van verdachten die inmiddels zijn overleden, zijn in het onlineregister te vinden.

Op de pagina's over verdachten in het register staan behalve de naam ook de geboortedatum en woonplaats van de betreffende persoon. Verder zijn er de inventarisnummers van de aan de verdachte gekoppelde dossiers te vinden. Die dossiers zelf zijn niet, zoals de bedoeling was, digitaal te raadplegen, maar de fysieke stukken zijn onder voorwaarden wel op te vragen bij het Nationaal Archief. Daarvoor moeten mensen een plek in de studiezaal van het archief in Den Haag reserveren. Tot begin februari zitten alle plekken vol, aldus de woordvoerster. In totaal gaat het tot die tijd om bijna 1600 gereserveerde plekken voor CABR-inzage.

De website van het Nationaal Archief, waar mensen een plek voor inzage kunnen reserveren, was donderdag aan het eind van de middag bijna 92.000 keer bekeken. Ter vergelijking: op een normale dag wordt die site gemiddeld 8000 keer bezocht. De afdeling depotbeheer van het Nationaal Archief heeft het erg druk met alle aanvragen, zegt de woordvoerster. "Er wordt daar heel hard gewerkt, de collega's lopen de komende weken en maanden wat af." Normaal gesproken leggen de zogeheten 'lopers' van het depotbeheer zo'n 10 tot 12 kilometer per dag af om opgevraagde dossiers uit de kasten te halen en te verspreiden.