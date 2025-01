FBI ziet geen verband tussen incidenten New Orleans en Las Vegas

NEW ORLEANS (ANP/RTR/AFP) - De FBI ziet geen verband tussen de aanslag in New Orleans en het ontplofte voertuig in Las Vegas. De autoriteiten onderzochten of die gebeurtenissen iets met elkaar te maken hadden, omdat ze beide op nieuwjaarsdag plaatsvonden.

In New Orleans kwamen vijftien mensen om het leven toen een man met een pick-uptruck inreed op een menigte die Nieuwjaar aan het vieren was. In Las Vegas ontplofte een Tesla Cybertruck voor de deur van een Trump-hotel. Daarbij raakten enkele mensen lichtgewond en kwam de bestuurder om het leven.

Beide wagens waren via dezelfde app gehuurd, waardoor ze met elkaar in verband konden worden gebracht. Christopher Raia van de FBI stelt nu dat er "geen duidelijke link" is tussen de twee incidenten.