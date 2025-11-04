Softwarebedrijf Palantir bij dalers op Wall Street na cijfers

NEW YORK (ANP) - Palantir Technologies (min 8 procent) stond dinsdag bij de dalers op de beurzen in New York. Het techconcern, dat software levert aan inlichtingendiensten, het leger, overheden en bedrijven om data te analyseren, boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. Ook gaf Palantir een sterke verwachting af voor het huidige kwartaal, mede dankzij de groei van de activiteiten op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Beleggers hadden echter gehoopt dat het bedrijf al een verwachting zou geven voor 2026.

Palantir, dat onlangs een contract van 10 miljard dollar sloot met het Amerikaanse leger, is de afgelopen jaren hard in waarde gestegen. Het aandeel steeg dit jaar al 175 procent en beleggers lijken de resultaten aan te grijpen om wat winst te nemen na het bereiken van een recordniveau op maandag.

De algehele stemming op Wall Street was eveneens negatief. De Dow noteerde kort na opening van de markt 0,7 procent lager op 46.999 punten. De brede S&P 500 verloor 1,1 procent tot 6775 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 1,5 procent tot 23.470 punten.

De vrees dat de beurzen en vooral de grote techbedrijven te hard in waarde zijn gestegen door het optimisme rond AI, laaide weer op. Ook zijn beleggers bezorgd over de hoge uitgaven door bedrijven aan AI. Daarnaast is de shutdown van de Amerikaanse overheid de 35e dag ingegaan, een evenaring van de langste sluiting tot nu toe. Die vond plaats tijdens de vorige ambtstermijn van president Donald Trump.

Tesla zakte 3 procent. Het Noorse staatsinvesteringsfonds is van plan tegen een nieuw beloningsvoorstel voor topman Elon Musk van de elektrische autofabrikant te stemmen. De beloning in aandelen kan volgens nieuwe beloningsplannen oplopen tot 1 biljoen dollar, oftewel 1000 miljard dollar. Aandeelhouders mogen donderdag stemmen over het beloningsvoorstel.

Pfizer verloor 0,1 procent. De farmaceut presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht en verhoogde opnieuw de winstverwachting voor het hele jaar. Muziekstreamingdienst Spotify verloor 5,6 procent na het bekendmaken van de kwartaalcijfers. Taxi- en bezorgdienst Uber, die ook met resultaten kwam, zakte 9 procent na een tegenvallende verwachting voor het huidige kwartaal.

Yum! Brands won 5,1 procent. Het fastfoodbedrijf zag de omzet afgelopen kwartaal stijgen dankzij groei van de fastfoodketens KFC en Taco Bell. Bij Pizza Hut daalde de omzet voor het achtste kwartaal op rij. Het concern kondigde aan de opties voor de pizzaketen te onderzoeken, waaronder een mogelijke verkoop.