Situatie in Moerdijk onder controle na rook door affakkelen

MOERDIJK (ANP) - Op het industrieterrein in Moerdijk waar dinsdagmiddag veel rook te zien was, is de situatie inmiddels onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio. Tijdens het affakkelen bij Shell ontstond er een stroomstoring, waardoor het proces verstoord raakte. Dat veroorzaakte veel rook en had iets weg van een grote brand. De rook was in de wijde omgeving zichtbaar.

"Er is heel veel uitval geweest op het terrein", zegt een woordvoerster. "Ze zorgen er nu voor dat het gewone proces van affakkelen weer goed op gang komt, waardoor de rook zal afnemen." Affakkelen is een normaal proces bij onder meer raffinaderijen en chemische bedrijven, waarmee brandbare gassen veilig worden verbrand.

De hulpdiensten blijven volgens haar nog "massaal aanwezig" om te zorgen dat de situatie weer helemaal normaliseert.