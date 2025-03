Situatie paus Franciscus stabiel, meldt het Vaticaan

ROME (ANP/AFP) - De gezondheidstoestand van paus Franciscus is stabiel, meldt het Vaticaan. Vrijdag had de 88-jarige kerkvorst, die kampt met een dubbele longontsteking, nog "een ademhalingscrisis", maar daar heeft hij zaterdag geen last van gehad.

De paus krijgt nog wel zuurstof toegediend. "Hij blijft eten en ondergaat regelmatig ademhalingstherapie, waar hij actief aan meewerkt", luidt de verklaring.

Franciscus is op 14 februari in het ziekenhuis opgenomen. Sindsdien geeft het Vaticaan regelmatig updates over zijn gezondheid.