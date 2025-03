Ook Tilburg roept carnavalsvierders op niet meer te komen

TILBURG (ANP) - De gemeente Tilburg roept carnavalsvierders op om niet meer naar de stad te komen, omdat het er te druk is.

Op sociale media roept de gemeente mensen op om op een andere dag te komen. "Je bent dan van harte welkom om samen carnaval te vieren", staat in het bericht. Aan feestvierders die al in de stad zijn, vraagt de gemeente om elkaar de ruimte te geven.

Eerder op zaterdag riep de gemeente Breda al op niet naar de binnenstad te komen, omdat het er bijna vol was. Zaterdag aan het begin van de avond was het daar nog steeds druk. "Maar de sfeer zit er goed in! Dus zoek je favoriete kroeg op voor de polonaise", aldus de gemeente Breda.

Den Bosch roept carnavalsvierders zaterdag op om uit te kijken voor "digitale zakkenrollers". Deze hebben een apparaat bij zich waarmee ze contactloos een betaling tot 25 euro kunnen laten plaatsvinden. "Berg je pinpas dus goed en veilig op", waarschuwt de gemeente.