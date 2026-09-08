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Situatie vermiste Nederlanders overstroming Nepal onveranderd

Samenleving
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 11:16
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DEN HAAG (ANP) - Rondom de situatie van de twee vermiste Nederlanders door de overstromingen in Nepal en China is er niets veranderd, melden het ministerie van Buitenlandse Zaken en de organisatie Namens de Familie dinsdag desgevraagd. Het ministerie biedt nog steeds consulaire bijstand aan nabestaanden "zolang dat nodig is", zegt een woordvoerder.
De overstromingen waren eind augustus. De 51-jarige Maaike Moolhuijsen uit Haarlem en de 29-jarige Christiaan Berghuis uit Nijkerk waren onderdeel van een reisgroep van ongeveer tachtig mensen. Ze gingen vanuit de Nepalese hoofdstad Kathmandu naar de berg Kailash in Tibet. Ze waren op de weg terug en net bij de grensovergang van China en Nepal aangekomen toen de overstroming plaatsvond. Sindsdien is er geen contact meer met de groep.
Vanuit de familie "is de situatie nog hetzelfde", aldus een woordvoerder van Namens de Familie. Mededelingen op korte termijn worden ook niet verwacht. Familieleden lieten eind augustus nog weten "tussen hoop en vrees" te leven.
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