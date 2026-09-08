Volkswagen overweegt verkoop motorfietsenmerk Ducati

WOLFSBURG (ANP/BLOOMBERG) - Het Duitse autoconcern Volkswagen overweegt een verkoop van de Italiaanse motorfietsenbouwer Ducati. Het bekende merk maakt nu nog onderdeel uit van Audi, dat weer een dochterbedrijf van Volkswagen is. Audi-topman Gernot Döllner zegt tegen persbureau Bloomberg dat een verkoop wordt bekeken.

Volkswagen is bezig met een omvangrijke reorganisatie om kosten te verlagen en daarbij wordt gekeken naar verschillende activiteiten van de groep. Volgens Döllner gaat het daarbij om ongeveer 600 van de circa 2000 bedrijfsonderdelen van het concern die tegen het licht worden gehouden.

Ducati werd in 2012 overgenomen door Audi. Ducati, bekend van de racemotoren, werd in 1926 in Bologna opgericht en verkoopt circa 50.000 motoren per jaar met een omzet van 925 miljoen euro. Het merk zou een waarde hebben van ongeveer 1,25 miljard euro. Volkswagen had in 2017 ook al eens een verkoop van Ducati overwogen, maar zag daar toen van af vanwege interne weerstand tegen een verkoop.