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Sjoerdsma steekt dit jaar 15 miljoen euro in wederopbouw Syrië

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Nederland steunt de wederopbouw van Syrië dit jaar nog met 15 miljoen euro. Dat maakte minister Sjoerd Sjoerdsma (Ontwikkelingssamenwerking, D66) woensdag bekend tijdens de jaarvergadering van de Wereldbank in Bangkok.
Door een jarenlange burgeroorlog is een flink deel van Syrië verwoest. De terugkeer van Syrische vluchtelingen in Nederland is een belangrijke prioriteit voor het kabinet. Om hun terugkeer mogelijk te maken, moeten woningen worden gebouwd en de economie worden gestimuleerd.
"Na jaren van oorlog willen Syriërs niets liever dan hun leven weer opbouwen of terugkeren naar huis. Daarvoor is een dak boven je hoofd nodig, maar ook werk en perspectief op een betere toekomst", aldus Sjoerdsma.
De bijdrage gaat in een nieuw fonds van de Wereldbank waarin verschillende landen hun steun voor Syrië bundelen. Eerder dit jaar kondigde het kabinet een extra bijdrage van 25 miljoen euro aan voor de wederopbouw van Syrië. De woensdag aangekondigde bijdrage komt uit deze pot.
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