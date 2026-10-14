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Aanbod diesel blijft tot ver in 2027 krap, waarschuwt IEA

Economie
door anp
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PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Het wereldwijde aanbod van diesel en andere brandstoffen zal naar verwachting tot ver in 2027 krap blijven, waarschuwt het Internationaal Energieagentschap (IEA). Vooral het aanbod van diesel, een belangrijke brandstof voor de transportsector en de landbouw, staat volgens het agentschap "onder extreme druk" door verstoringen in de aanvoer door de conflicten in het Midden-Oosten en de schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïense aanvallen.
De waarschuwing komt op een moment dat het IEA er bij leden op aandringt hun toezeggingen na te komen om noodvoorraden diesel vrij te geven, nu de dieselprijzen aan de pomp in zowel Europa als de Verenigde Staten naar recordniveaus zijn gestegen. De G7-landen beloofden eerder deze maand al dat ze tot 100 miljoen vaten uit hun reserves zouden leveren. De leden van de raad van bestuur van het IEA, waaronder de VS, Duitsland en Frankrijk, komen donderdag bijeen om hun plannen te bespreken.
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