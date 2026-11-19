DEN HAAG (ANP) - De uitspraak van het Internationaal Gerechtshof dat Myanmar zich schuldig heeft gemaakt aan genocide op de Rohingya is een "ongelofelijk belangrijke stap" in het afleggen van verantwoordelijkheid voor de wreedheden jegens deze moslimminderheid. Dat zei minister Sjoerd Sjoerdsma (Ontwikkelingssamenwerking, D66) donderdag in de Kamer.

De bewindsman hoopt dat de uitspraak "iets van troost" kan bieden aan de nabestaanden. Het militaire bewind van Myanmar moet nu uitvoering geven aan het vonnis van het hof, voegde hij eraan toe. Nederland had ook een interventie ingediend in deze zaak, die was begonnen door Gambia.

Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag oordeelde donderdag dat Myanmar in 2017 genocide pleegde in de staat Rakhaing. Honderdduizenden Rohingya sloegen op de vlucht voor het geweld van de strijdkrachten. Myanmar heeft de aantijgingen altijd ontkend.