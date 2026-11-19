EPE (ANP) - De Nederlandse budgetwinkelketen Wibra heeft donderdag in de Belgische stad Leuven zijn vierhonderdste winkel geopend. Wibra, dat dit jaar zijn 70-jarig jubileum viert, zet daarmee de groei van het winkelbestand verder door. Twee jaar geleden werd door de keten nog de driehonderdste winkel geopend in de Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam.

De vestiging ligt aan de Bondgenotenlaan in Leuven, een van de drukste winkelstraten van de hoofdstad van de Belgische provincie Vlaams-Brabant. Wibra opende in 2024 ook zijn eerste winkel in Frankrijk. Dat was de eerste stap voor het familiebedrijf buiten Nederland en België.

In 1956 werd in het Gelderse Epe de eerste Wibra geopend door oprichter Jo Wierdsma. De naam Wibra is een samenvoeging van de achternamen Wierdsma en Braam, de achternaam van zijn vrouw.

Wibra maakte in juli nog bekend in 2025 opnieuw een recordomzet te hebben gedraaid. De omzet steeg met meer dan een kwart tot 362 miljoen euro. Wibra nam begin dit jaar ook een nieuw distributiecentrum in Apeldoorn in gebruik.