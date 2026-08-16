Skinnybike met top van 120 kilometer per uur in beslag genomen

ENSCHEDE (ANP) - De politie in Enschede heeft een skinnybike, een fiets met het uiterlijk van een fatbike maar met smallere banden, in beslag genomen omdat die 120 kilometer per uur kon. Dat meldt de politie op Instagram.

De politie trof zaterdagavond een groep jongeren op fat- en skinnybikes aan. Eén van hen probeerde te vluchten via het gras, maar werd alsnog aangehouden. Zijn skinnybike had geen ketting en toen de politie testte hoe hard hij kon, tikte het voertuig een snelheid van 120 kilometer per uur aan.

Het voertuig wordt vernietigd en de bestuurder krijgt volgens de politie een "forse bekeuring".