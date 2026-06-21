Sky News: Britse buitenlandminister vraagt Starmer te vertrekken

LONDEN (ANP) - De druk op de Britse premier Keir Starmer lijkt toe te nemen. Volgens Sky News heeft minister van Buitenlandse Zaken Yvette Cooper hem inmiddels gevraagd om te vertrekken, in navolging van een aantal andere ministers. Meerdere Britse media schrijven dat Starmer maandag zijn aftreden kan aankondigen.

Cooper is een van de prominentste partijgenoten tot nu toe die Starmer zou hebben opgeroepen om een stap opzij te doen. Eerder berichtten Britse media al wel dat binnenlandminister Shabana Mahmood en energieminister Ed Miliband hem hadden verteld dat zijn tijd erop zit.

Labour leed vorige maand enorme nederlagen bij lokale verkiezingen. Daarna riepen partijgenoten hem al op om te vertrekken en stapte onder meer gezondheidsminister Wes Streeting op.

De druk neemt nu extra toe doordat de burgemeester van Manchester, Andy Burnham, sinds donderdag een parlementszetel heeft. Veel Labour-parlementsleden hebben hun steun uitgesproken voor hem om het premierschap van Starmer over te nemen.