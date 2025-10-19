Slachtoffer dodelijk ongeval Texel is 50-jarige Belg

DE COCKSDORP (ANP) - Het slachtoffer van een fataal ongeval op Texel is een 50-jarige man uit België. De man fietste in de nacht van zaterdag op zondag rond 02.30 uur op de Postweg toen hij botste met een voertuig. De bestuurder daarvan, een 70-jarige Texelaar, wordt "volgens protocol ontboden voor verhoor", meldt de politie.

De politie stelt dat de 70-jarige man reed in een auto, maar op beelden van het ongeval bij verschillende media is te zien dat bij het ongeval een taxibus betrokken was. Een politiewoordvoerder wil daar verder niks over zeggen.

De hulpdiensten hebben nog tevergeefs geprobeerd het slachtoffer te reanimeren. Vanwege het onderzoek naar het ongeval is de Postweg tussen de Slufterweg en de Muyweg afgesloten. De politie verwacht dat de weg in de loop van de ochtend weer wordt vrijgegeven.