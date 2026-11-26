UTRECHT (ANP) - De 34-jarige vrouw die woensdag in Houten is doodgestoken, was bekend bij het Oranje Huis in Utrecht. Dit opvangcentrum biedt hulp aan slachtoffers van huiselijk geweld. Een woordvoerder van de stichting Moviera, waar het Oranje Huis onderdeel van is, bevestigt berichtgeving hierover van RTL Nieuws. De 39-jarige ex-partner van de vrouw is aangehouden.

De vrouw heeft in het verleden hulp gekregen, maar om wat voor hulp het ging en hoe lang geleden dat is, kon de woordvoerder niet zeggen. Op het moment van haar dood was zij geen cliënt bij de stichting. Het Oranje Huis biedt onder meer (nood)opvang aan cliënten en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld of mensenhandel. Ook is er ambulante hulp.

Moviera zegt mee te zullen werken aan het politieonderzoek, mocht dat nodig zijn.