BOLOGNA (ANP) - Tennisser Alexander Zverev, de nummer 1 van de wereldranglijst, is met Duitsland uitgeschakeld in de kwartfinales van de Davis Cup. Hoewel hij zijn enkelspel won, gingen de Duitsers donderdag met 2-1 onderuit tegen het Britse team. In de halve finale treffen de Britten de winnaar van de tweestrijd tussen Spanje en Oostenrijk, die later op donderdag plaatsvindt. De andere halve finale gaat tussen Italië en Tsjechië.

De dag begon met een overwinning van de Brit Cameron Norrie op Jan-Lennard Struff (6-3 3-6 6-2). Vervolgens bracht Zverev Duitsland op gelijke hoogte door Arthur Fery te verslaan (6-3 6-2). De beslissende dubbelpartij ging in twee sets naar het Britse duo Henry Patten/Neal Skupski: 6-2 7-6 (6).