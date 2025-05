RIJSWIJK (ANP) - Het slachtoffer van de schietpartij donderdag in Rijswijk is overleden, meldt de politie. Het incident gebeurde 's middags bij een hotel aan de Van Vredenburchweg in het park Overvoorde.

Volgens lokale media werd het slachtoffer beschoten op een terras bij het hotel.

De politie is een zoektocht gestart naar de verdachte van de schietpartij.