BMX'er Kimmann na hartprobleem weer terug in training

ARNHEM (ANP) - BMX'er Niek Kimmann heeft voor het eerst sinds juni vorig jaar weer serieus getraind. Een ontstoken hartspier zorgde er onder meer voor dat hij moest afzeggen voor de Olympische Spelen van Parijs. Kimmann meldde zich donderdag op Papendal. "Geweldig om weer zenuwen te voelen voordat ik van de 8 meter hoge startheuvel afdaalde", schreef de olympisch kampioen van Tokio (2021) op Instagram bij een foto.

Drievoudig wereldkampioen Kimmann (28) had al langer klachten en besloot na overleg met de medische staf van de KNWU en TeamNL af te zien van het verdedigen van zijn olympische titel. Kimmann, die afgelopen najaar vader werd, pakte in Tokio goud nadat hij in een training bij een aanrijding met een official nog een knieblessure had opgelopen.

"Terugkomen na al die maanden van absoluut niets doen is iets anders dan terugkeren van andere blessures. Het is een stap in de goede richting", aldus Kimmann, die uitsluit dat hij half juni al deelneemt aan wereldbekerwedstrijden op Papendal.