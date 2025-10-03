Slachtoffers aanslag Manchester zijn mannen van 53 en 66

MANCHESTER (ANP) - De politie heeft de identiteit van de twee dodelijke slachtoffers van de aanslag bij een synagoge in Manchester vrijgegeven. Het gaat om de 53-jarige Adrian Daulby en de 66-jarige Melvin Cravitz, meldt de BBC. Beide mannen kwamen uit Crumpsall, een plaats net buiten de Britse stad.

De recherchechef van Manchester, Lewis Hughes, liet weten dat de families van de slachtoffers door de politie worden bijgestaan. "Mijn diepste medeleven gaat uit naar de nabestaanden van de heer Daulby en de heer Cravitz in deze extreem moeilijke tijd", zei hij.

Door de aanslag raakten drie anderen zwaargewond. Het is niet bekend hoe zij eraan toe zijn.

Donderdagavond gaf de politie de naam van de verdachte al vrij. Het gaat om de 35-jarige Jihad al-Shamie, een Brits staatsburger van Syrische afkomst. Agenten schoten hem dood nadat hij bij de synagoge was ingereden op voetgangers en zeker één persoon had neergestoken. Drie anderen zitten vast op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag.