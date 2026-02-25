ECONOMIE
Zelensky verwacht direct overleg met Rusland en VS begin maart

Samenleving
door anp
woensdag, 25 februari 2026 om 14:27
KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky denkt dat er in de eerste dagen van maart weer direct overleg is tussen zijn land, Rusland en de VS. De drie hebben al onderhandelingsrondes gehad in Abu Dhabi en Genève. Het is niet bekend waar de volgende ronde zou zijn.
Donderdag overlegt de Oekraïense onderhandelaar Roestem Oemerov in Genève met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner ter voorbereiding op komende onderhandelingen.
Zelensky zei dat hij de kans niet groot acht dat er donderdag al een overeenkomst komt over "territoriale kwesties", gebieden die Oekraïne moet afstaan. De diplomaten praten in Genève volgens Zelensky vooral over wat er voor de wederopbouw moet gebeuren wanneer er een vredesregeling is. Dit zou ook een Amerikaans "welvaartspakket" bevatten.
President Donald Trump heeft herhaaldelijk betoogd dat de economische ontwikkeling in Oekraïne voorop moet staan en verder vechten zinloos bloedvergieten is. Hij belooft grote Amerikaanse investeringen.
