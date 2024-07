Slachtoffers gijzeling café Ede: excuses neemt trauma niet weg

ZUTPHEN (ANP) - De slachtoffers van de gijzeling in café Petticoat in Ede hebben moeite de gebeurtenissen te verwerken. Ze zeggen dat de excuses die de verdachte hen dinsdag aanbood in de rechtbank hun trauma niet wegnemen.

In de rechtbank in Zutphen bood de advocaat namens haar cliënt Corné H. (28), die zorgbehoevend is, de slachtoffers van de gijzeling excuses aan. "Hun leven zal vanaf 30 maart veranderd zijn. Het zal hun dagelijks leven beïnvloeden", zei advocaat Petra Breukink. "Het is voor alle betrokkenen zwaar."

Een van de vier gegijzelden woonde de zitting bij, samen met de mede-eigenaar van het café. Hij maakte de urenlange gijzeling live mee via beelden van de beveiligingscamera's. "Het was soms moeilijk voor ze, omdat ze hem zagen, zijn stem hoorden en door bepaalde dingen die werden besproken. Ze leefden in spanning naar de zitting toe", zegt hun media-adviseur van de organisatie Namens de Familie.

Steun en hulp

"Zijn excuses nemen het trauma niet weg", zegt de woordvoerder. "Het komt niet geheel ongeloofwaardig over, maar het neemt niet weg dat hij ook andere keuzes had kunnen maken. Uit bepaalde zaken blijkt dat hij bewust heeft gehandeld. Er waren ook andere manieren geweest om aandacht te vragen voor zijn problematiek. Nu heeft hij veel onschuldige mensen, tieners én hun ouders, betrokken bij zijn eigen ellende. Daardoor zitten die mensen nu ook met een trauma."

De slachtoffers van de gijzeling hebben volgens de woordvoerder veel steun aan elkaar en krijgen professionele hulp bij de verwerking ervan. "Ze hebben het samen meegemaakt. Daar praten ze veel over, maar het liefst op momenten die ze zelf uitkiezen. Ze willen liever niet dat mensen er in het café zomaar over beginnen, terwijl zij proberen hun leven weer op te pakken. Door een goedbedoelde vraag als 'hoe is het nu met je' worden ze teruggeworpen. Hun trauma wordt daarmee aangewakkerd, wat mensen vaak niet beseffen."