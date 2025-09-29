Slagingspercentages gedaald, grootste daling op vwo en havo

DEN HAAG (ANP) - Middelbare scholieren zijn in 2025 minder vaak geslaagd voor hun eindexamen dan een jaar eerder, meldt de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het slagingspercentage is gedaald van 91,5 procent in 2024 naar 90,2 procent dit jaar. Vooral op de havo en het vwo zijn scholieren vaker gezakt voor hun examen.

Op beide schoolniveaus is het slagingspercentage met 2,5 procentpunt gedaald tussen 2024 en 2025. Op de havo zakte dit percentage van 87,9 naar 85,4, op het vwo van 90,8 naar 88,3.

Demissionair staatssecretaris Koen Becking (Funderend Onderwijs, VVD) schrijft dat de daling in het vwo en de havo ook te maken kan hebben met aangescherpte eisen waaraan leerlingen moeten voldoen om hun examen te halen.

De daling van de slagingspercentages hoeft daarom niet te betekenen dat de middelbare scholieren minder goed presteren. Hiernaar wordt nog aanvullend onderzoek gedaan. De bewindsman belooft de resultaten daarvan te delen in het najaar.