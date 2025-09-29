Meubelmakers vlak voor start nog in onzekerheid over tarieven VS

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse meubelmakers leven kort voor de start van nieuwe Amerikaanse importheffingen in grote onzekerheid. Na Donald Trumps aankondiging vorige week is onduidelijk gebleven of de woensdag ingaande heffingen van 30 tot 50 procent op keukenkastjes, badkamermeubels en gestoffeerd meubilair ook voor Nederland gaan gelden. De Europese Unie en de Verenigde Staten kwamen eerder een algemene heffing van 15 procent overeen.

Directeur Kees Hoogendijk van branchevereniging CBM probeert via de Europese koepel EFIC duidelijkheid te krijgen vanuit Brussel, maar tot nu toe zonder succes. "Ondernemers hebben zekerheid nodig. Daar ontbreekt het nu in hoge mate aan en dat is het allervervelendst. Als het een beetje tegenzit, gaat het tarief op 1 oktober in en dan zitten ondernemers met de handen in het haar", zegt Hoogendijk.

De branchevereniging voor interieurbouw en meubelindustrie vreest ook dat stalen onderdelen van bijvoorbeeld banken worden belast, al is het nog onduidelijk vanaf wanneer en hoe.