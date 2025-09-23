Keijzer verlaagt lat om nareizigers bij familie onder te brengen

DEN HAAG (ANP) - De standaarden die bepalen wanneer familieleden bij een vluchteling mogen worden ondergebracht, moeten volgens demissionair asielminister Mona Keijzer (BBB) omlaag. Op die manier wil ze plekken in asielzoekerscentra vrijmaken om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Dat meldt het ministerie van Asiel en Migratie.

Een woordvoerder van het ministerie van Asiel en Migratie verwacht dat de maatregel 2000 plekken in azc's kan opleveren. Dat is volgens hem grofweg het aantal nareizigers met een verblijfsvergunning van wie een familielid al wel een woning heeft. In die gevallen zou het huis van het familielid bijvoorbeeld te klein zijn.

Welke regels precies worden versoepeld, kan de asielwoordvoerder nog niet zeggen. "Maar als je een woonruimte hebt, moet er wel iets heel ergs aan de hand zijn om een familielid niet over te laten komen. 'Nee, tenzij' wordt 'ja, mits'."

Wettelijke plicht

"We lopen tegen de grenzen aan van wat we kunnen en daarom beginnen we hier per direct mee", zegt Keijzer in een persbericht. In de nacht van maandag op dinsdag sliepen 2075 mensen in het aanmeldcentrum van Ter Apel, het hoogste aantal sinds 1 november vorig jaar.

Gemeenten hebben al een wettelijke plicht om woningen te vinden voor asielzoekers met een verblijfsvergunning. Tegelijkertijd wil Keijzer gemeenten verbieden om deze statushouders voorrang te geven bij een sociale huurwoning.

Het wetsvoorstel van Keijzer om voorrang van statushouders bij sociale huurwoningen te schrappen "klemt" met de plicht van gemeenten om woningen voor hen te vinden, schreef de Raad van State maandag. De hoogste wetgevingsadviseur adviseerde Keijzer om haar wet niet in te dienen, maar de minister sloeg dat advies dezelfde dag in de wind.