Snelweg A59 weer open nadat beschonken bestuurder vangrail ramde

WAALWIJK (ANP) - De snelweg A59, die donderdagochtend enige uren dicht was na een ongeval, is weer open. Het ongemak werd veroorzaakt door een 31-jarige man uit Waalwijk, die in de nacht van woensdag op donderdag in beschonken toestand door de vangrail reed en op de snelweg belandde.

Dat gebeurde tijdens een achtervolging door agenten, meldt de politie. De man negeerde een stopteken van de agenten en crashte korte tijd later op de kruising van de Industrieweg en Altenaweg in Waalwijk, waarna het voortuig doorschoot de A59 op.

Op beelden is te zien dat de auto zwaar beschadigd is en er gaten in de vangrail zitten. De snelweg was enige uren afgesloten ter hoogte van Waalwijk voor opruim- en herstelwerkzaamheden. De bestuurder is aangehouden. Hij en twee inzittenden liepen geen ernstig letsel op.