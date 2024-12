Persbureaus kiezen zwemmer Marchand als sporter van het jaar

WARSCHAU (ANP) - De Franse zwemmer Léon Marchand is bij een door het Poolse persbureau PAP georganiseerde verkiezing gekozen tot Europees sporter van het jaar. Aan de verkiezing, die voor de 67e keer werd gehouden, nemen 21 persbureaus deel waaronder het ANP, het Franse AFP, het Duitse dpa en het Spaanse EFE.

Marchand, die op de Olympische Spelen in zijn vaderland vier gouden medailles veroverde, gaat in de ranglijst de Sloveense wielrenner Tadej Pogacar en de Zweedse polsstokhoogspringer Armand Duplantis voor. Formule 1-coureur Max Verstappen was op de vijfde plaats de hoogst geklasseerde Nederlander.

Marchand is de opvolger van de Servische tennisser Novak Djokovic. Marchand werd door 20 van de 21 persbureaus genoemd. Pogacar, die dit jaar de Giro, de Tour en het WK op de weg won, kwam negentien keer in de lijstjes voor.

Drie andere Nederlanders haalden de top 25: atlete Sifan Hassan (11e), baanwielrenner Harrie Lavreysen (13e) en atlete Femke Bol (14e).