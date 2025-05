Social freezing is hot: Ruim 40.000 eitjes ingevroren

Meer dan 3400 Nederlandse vrouwen hebben de afgelopen jaren gekozen voor 'social freezing', een niet-noodzakelijke medische ingreep waarbij eicellen worden ingevroren. Vrouwen doen dit om het krijgen van kinderen uit te stellen, bijvoorbeeld omdat ze wachten op een geschikt moment of de juiste partner. In totaal liggen er ruim 40.000 eitjes ingevroren in Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek van Omroep WNL langs de dertien Nederlandse fertiliteitslocaties die deze procedure uitvoeren.