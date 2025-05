Soedan ontkent beschuldiging VS van gebruik chemische wapens

KHARTOEM (ANP/AFP/RTR) - Soedan ontkent in de oorlog chemische wapens gebruikt te hebben, zoals de Verenigde Staten beweren. De VS hebben aangekondigd dat begin juni maatregelen worden ingesteld tegen het land, waaronder beperking van de export van Amerikaanse producten naar Soedan en de mogelijkheden om geld te lenen.

In april 2023 brak oorlog uit tussen de overheid in Soedan en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF). Volgens de VS zijn daarbij in 2024 chemische wapens ingezet. Dat is in strijd met het Verdrag chemische wapens (CWC), aldus een regeringswoordvoerder. Wat voor wapens zouden zijn ingezet, vermeldt zij niet.

De Soedanese regeringswoordvoerder Khalid al-Eisir ontkent dat chemische wapens zijn gebruikt. "Deze inmenging, waarvoor iedere morele of juridische basis ontbreekt, ontneemt Washington zijn resterende geloofwaardigheid en sluit de deur voor iedere invloed in Soedan."

The New York Times meldde in januari op basis van regeringsbronnen dat chloorgas is gebruikt.