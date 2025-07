Deze slimme truc om je iPhone-batterij te sparen, kende je nog niet

Het gebeurt altijd net op het verkeerde moment: als je driftig op Google Maps speurt naar de juiste route, als je je vriendin wil laten weten dat je trein vertraging heeft of als je je héél erg verveelt: dan is net je iPhone leeg. Gelukkig is er een hele simpele manier om je batterij langer mee te laten gaan.

Draai je telefoon gewoon om. Het klinkt belachelijk simpel, maar het werkt echt: leg je iPhone met het scherm naar beneden. Waarom dit helpt? Omdat je telefoon dan niet oplicht bij elke melding die binnenkomt. En juist dat oplichten van het scherm vreet energie. Het mooie is: je krijgt je meldingen nog steeds binnen. Je hoort het geluidje of voelt de trilling. Alleen het scherm blijft uit en dat spaart batterij zonder dat je er iets voor hoeft te doen.

Dit handige trucje is te danken aan een functie die al sinds iOS 9 in je telefoon zit: ‘facedown detection’. Deze kijkt, met behulp van lichtsensoren en een bewegingsdetector, of je scherm naar beneden ligt. Is dat zo, dan blijft je scherm netjes uit bij meldingen. Hetzelfde systeem zorgt er ook voor dat je scherm uitschakelt als je aan het bellen bent met de telefoon tegen je oor, zodat je niet per ongeluk je gesprek beëindigt met je wang.

Nog meer batterijbesparende hacks

Wil je nóg slimmer omgaan met je accutijd? Zet dan de helderheid van je scherm een tandje lager. Gebruik wifi in plaats van mobiele data als je die optie hebt. En natuurlijk: activeer de energiebesparingsmodus, dat scheelt écht.

Verder kun je in de instellingen checken welke apps locatiegegevens gebruiken en dat beperken tot alleen de broodnodige apps. Bluetooth uitschakelen als je het niet nodig hebt helpt ook.

Tot slot: hoe je je telefoon oplaadt heeft meer invloed dan je denkt. Telkens je batterij helemaal leeg laten lopen en weer naar 100 procent brengen is niet ideaal. Probeer je accu ergens tussen de 20 en 80 procent te houden.