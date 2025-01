Soedanees leger verovert belangrijke stad op paramilitairen

WAD MADANI (ANP/AFP) - Het Soedanese leger heeft een grote doorbraak geboekt in de burgeroorlog tegen de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF). De legerleiding zegt dat militairen de belangrijke stad Wad Madani hebben veroverd en de RSF-leider heeft het verlies toegegeven.

Wad Madani, de hoofdstad van de staat Al-Jazira, was ruim een jaar lang in handen van de RSF. Het ligt op een strategisch knooppunt en is de dichtstbijzijnde grote stad bij Khartoem. Het ligt op zo'n 150 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad.

De verovering is het grootste succes voor het leger in meer dan een jaar. De Soedanese regering spreekt van "een geweldige overwinning" na de "bevrijding" van de stad. In Khartoem gingen mensen de straat op om de triomf te vieren.

Het leger en de RSF zijn sinds april 2023 verwikkeld in een burgeroorlog. Dat heeft volgens hulp- en mensenrechtenorganisaties geleid tot een enorme humanitaire crisis. Meer dan 12 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen, waaronder zeker 300.000 mensen in Al-Jazira. De RSF heeft nog steeds het grootste deel van die staat in handen.