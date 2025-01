NS: staking in België raakt internationale treinen Nederland

UTRECHT (ANP) - Een staking bij de Belgische Spoorwegen vanaf zondagavond raakt ook Nederlandse internationale treinverbindingen, meldt NS. Het gaat om de Eurocity, Eurocity Direct en de stoptreinen over de grens (via Roosendaal of Maastricht).

NS waarschuwt dat de dienstregeling beperkt zal zijn. De impact van de staking op de dienstregeling van Eurostar is "minimaal", aldus de vervoerder.

De staking in België begint zondagavond om 22.00 uur en duurt tot maandag 22.00 uur. NS adviseert reizigers kort voor vertrek de NS International app te raadplegen of de reisplanner op de website van NS.