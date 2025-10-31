ECONOMIE
Soedanese rebellengroep RSF zegt misdaden strijders aan te pakken

Samenleving
door anp
vrijdag, 31 oktober 2025 om 12:57
anp311025118 1
EL-FASHER (ANP/AFP) - De paramilitaire groepering Rapid Support Forces (RSF) in Soedan zegt meerdere strijders te hebben gearresteerd voor misdrijven gepleegd tijdens de inname van el-Fasher. Die stad in het westen van Soedan werd anderhalf jaar lang belegerd. Daarbij werd veelvuldig gebombardeerd en was er sprake van hongersnood onder de bevolking. Ongeveer 260.000 inwoners zouden vastzitten, meldde de VN-Veiligheidsraad, die de inname donderdag sterk veroordeelde vanwege berichten van onder meer etnische zuiveringen en massamoord.
Volgens getuigenissen die persbureau AFP optekende vanuit nabijgelegen dorpen zouden vluchtelingen in elkaar zijn geslagen en beroofd. Ook zouden kinderen in bijzijn van hun ouders zijn doodgeschoten.
In een video vrijgegeven door de RSF stelt de paramilitaire groepering "het oorlogsrecht, voorschriften en de militaire discipline in oorlogstijd" te willen volgen. De RSF zegt daarom te onderzoeken welke strijders moeten worden berecht voor hun daden.
