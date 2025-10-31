Kickbokser Rigters meldt zich af voor Glory-gevecht

ARNHEM (ANP) - Kickbokser Levi Rigters mist het Glory-evenement van 13 december in de GelreDome door persoonlijke omstandigheden. Ook zegt hij zijn gezondheid te verkiezen boven deelname aan Glory Collision 8, meldt de kickboksorganisatie.

De 30-jarige Rigters zou over ruim een maand vechten tegen de Kroaat Antonio Plazibat. De winnaar zou zich plaatsen voor het toernooi Last Heavyweight Standing van begin volgend jaar. De Algerijns-Franse kickbokser neemt de plek in van Rigters.

Rigters streed eind vorig jaar nog met Rico Verhoeven om de wereldtitel bij de zwaargewichten, maar verloor. Een nieuw titelgevecht lijkt nu verder weg.