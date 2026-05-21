Verhoeven krijgt ook een herkansing als hij verliest van Usyk

door anp
donderdag, 21 mei 2026 om 20:51
GIZEH (ANP) - Rico Verhoeven krijgt ongeacht de uitslag van zijn wedstrijd om de wereldtitel van bond WBC tegen Oleksandr Usyk een nieuwe kans als bokser. "We houden hem erbij, of hij nu wint of verliest", beloofde Turki Al-Sheikh tijdens een persconferentie in The Grand Egyptian Museum. "Hij gaat ook vechten op andere grote evenementen. Het is een legende."
Turki Al-Sheikh is de bedenker van het gevecht tussen de beste bokser van deze eeuw en de meest succesvolle kickbokser aller tijden, die op zoek was naar een nieuwe uitdaging. De 44-jarige miljardair uit Saudi-Arabië zwijgt over het prijzengeld, net als Verhoeven en Usyk. Maar volgens internationale media stapt Usyk de ring niet in voor minder dan 100 miljoen dollar, ruim 86 miljoen euro. De beloning voor Verhoeven, die een nieuwe uitdaging heeft gevonden in het boksen, zal een stuk lager maar eveneens riant zijn.
