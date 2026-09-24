ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Solidariteitsprotest voor Venezolaanse oppositieleider Machado

Samenleving
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 18:12
anp240926184 1
Volg ons op Google Nieuws
CARACAS (ANP/AFP) - In de Venezolaanse hoofdstad Caracas zijn honderden mensen de straat opgegaan uit solidariteit met oppositieleider en Nobelprijslaureaat Maria Corina Machado. Die leeft in ballingschap, vanwege aantijgingen van de Venezolaanse regering dat ze zou hebben opgeroepen tot een coup in het land.
Volgens persbureau AFP wordt in de hoofdstad onder meer geroepen: "Maria Corina, we wachten op je!" Dit in reactie op pogingen van Machado eerder deze week om het land te bereiken.
Interim-president Delcy Rodríguez, die de leiding heeft in het land sinds de VS in januari president Nicolás Maduro arresteerden en overbrachten naar de VS, is momenteel in New York voor de Algemene Vergadering van de VN. Tijdens haar afwezigheid zou Machado meermaals hebben geprobeerd Venezuela in te komen, zo werd eerder deze week gemeld. Al die pogingen, die onder meer gepland waren via Aruba en Curaçao, zouden zijn mislukt, aldus haar partij.
loading

POPULAIR NIEUWS

167867066_m

Gepensioneerd in 2027: ouderenkorting omlaag, zorgpremie omhoog, dit kost het je

95453582_m

Gasprijs keldert 13 procent: is dit het moment om je contract vast te zetten of wacht je nog even?

83433830_m

Je auto (en fabrikant) slaat een schat aan privédata op: zo wis je deze gegevens

179000885_m

Dit paarse sapje laat je lichaam bijna 30% meer vet verbranden tijdens het fietsen

251682744_m

Aan je ogen kun je zien hoe snel je veroudert

323655500_m

Vergeet het perfecte dieet: gezonde eters blijken vooral deze dingen op hun bord te leggen

Loading