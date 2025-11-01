SP en D66 krijgen Duidelijke Taal Prijs voor programma en website

HILVERSUM (ANP) - De SP heeft van alle politieke partijen het meest begrijpelijke en toegankelijke verkiezingsprogramma voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarom krijgt de partij van Jimmy Dijk de eerste Duidelijke Taal Prijs. De prijs voor de duidelijkste website gaat naar D66. De prijzen werden zaterdagochtend uitgereikt in het KRO-NCRV-programma De Taalstaat op NPO Radio 1.

De prijs is een initiatief van Mo-online, een platform waar mensen met een verstandelijke beperking in duidelijke taal informatie kunnen vinden over uiteenlopende thema's. In aanloop naar de verkiezingen van afgelopen woensdag hebben 57 ervaringsdeskundigen de websites en verkiezingsprogramma's van de politieke partijen beoordeeld om te bepalen "welke partij het beste werk maakt van duidelijke en toegankelijke taal".

"Dit is belangrijk, want de taal die in de verkiezingsprogramma's van politieke partijen wordt gebruikt, is te moeilijk", licht de organisatie toe. Voor veel Nederlanders zijn de programma's daardoor niet goed te begrijpen. Om partijen aan te moedigen toegankelijke taal te gebruiken, begon Mo-online in september samen met meer dan twintig andere zorg-, belangen- en kennisorganisaties de campagne Politiek in Duidelijke Taal.

Verkiezingstelefoon

Naast de Duidelijke Taal Prijs is ook de Verkiezingstelefoon onderdeel van die campagne. Tussen 22 en 29 oktober konden mensen met een beperking een speciaal nummer bellen en berichten sturen "om op een laagdrempelige manier informatie te krijgen over de verkiezingen en stemmen". Per dag kreeg de lijn gemiddeld zo'n tien telefoontjes en daarnaast ook tekst- en spraakberichten via WhatsApp.

De lijn werd bemand door ervaringsdeskundigen. Volgens een woordvoerder kwamen er "best wel complexe vragen" binnen. Zo nu en dan werd er ook om stemadvies gevraagd, maar de Verkiezingstelefoon is alleen bedoeld om bij te dragen "aan het zelfstandig maken van een goede keuze voor mensen met een beperking". Rond de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar is het telefoonnummer weer in de lucht.