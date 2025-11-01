Indiër Bopanna sluit op 45-jarige leeftijd tennisloopbaan af

PARIJS (ANP) - De Indiase dubbelspecialist Rohan Bopanna heeft op 45-jarige leeftijd zijn tennisloopbaan beëindigd. Zijn dubbelpartij met de Kazach Aleksandr Boeblik in Parijs was zijn laatste, liet hij zaterdag via sociale media weten. Bopanna won twee grandslamtoernooien en werd in 2024 na zijn zege op de Australian Open de oudste aanvoerder van de wereldranglijst sinds de invoering van het professionele tennis in 1968.

Met die zege in Melbourne, samen met de Australiër Matthew Ebden, werd hij ook de oudste man die een grandslamtitel veroverde. In hetzelfde jaar won hij, eveneens samen met Ebden, ook nog een masterstoernooi. In Miami was hij bij zijn zege 44 jaar, eveneens een record.

In het gemengd dubbel pakte Bopanna samen met de Canadese Gabriela Dabrowski in 2017 de titel op Roland Garros.

"Hoe neem je afscheid van iets dat je leven betekenis gaf? Na twintig onvergetelijke jaren op de tour is het tijd om te stoppen", schreef Bopanna, die in totaal 26 titels behaalde en voor zijn land ook in de Davis Cup uitkwam.